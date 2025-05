Την κατάκτηση του τροπαίου της Premier League πανηγυρίζει η Λίβερπουλ, με την καθιερωμένη παρέλαση στους δρόμους της πόλης.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Άρνε Σλοτ επέστρεψε στην κορυφή μετά τη σεζόν 2019-2020, με τους φίλους της ομάδας να βγαίνουν στους δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπαίου.

Ανάμεσα στους παίκτες που χάρηκαν για την κατάκτηση του τροπαίου ήταν και ο Κώστας Τσιμίκας που έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτάει το τρόπαιο της Premier League.

Join us LIVE for our Premier League trophy parade across Liverpool 🏆🔴 https://t.co/7K1wal8Q7w