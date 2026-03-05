Στάρμερ: Η Βρετανία στέλνει τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους τους που είναι μπλεγμένοι σε αυτό, για τον αντίκτυπο στις ζωές μας και την οικονομία μας, και για την πιθανότητα ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης», ανέφερε αρχικά ο Κιρ Στάρμερ προσθέτοντας ότι θέλει να καθησυχάσει το βρετανικό κοινό για τις ενέργειες που αναλαμβάνει η βρετανική κυβέρνηση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ, δήλωσε ο Στάρμερ. Μιλώντας στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ δήλωσε ότι το αεροσκάφος θα ενταχθεί στις βρετανικές δυνάμεις που έχουν ήδη σταθμεύσει στο Κατάρ για να ενισχύσει την αμυντική θέση της Βρετανίας στην περιοχή.

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε μεταφέρει αμυντικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, στο Κατάρ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο για να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις του βρίσκονταν σε «αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας» πριν από οποιαδήποτε πιθανή κλιμάκωση. Ο Στάρμερ δήλωσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε χρησιμοποιήσει αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού για να υποστηρίξει συμμαχικές επιχειρήσεις και ότι το Λονδίνο ανταποκρινόταν σε περαιτέρω αιτήματα για βοήθεια από εταίρους στην περιοχή.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι τα ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με δυνατότητες κατά των drones θα φτάσουν στην Κύπρο την Παρασκευή. Σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί για να συντονίσει επιχειρήσεις και να συναντηθεί με στρατιωτικό προσωπικό. Η Βρετανία αναπτύσσει επίσης το HMS Dragon στην ανατολική Μεσόγειο.