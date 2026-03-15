Λίβανος: Σε 850 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα

Τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου έχουν προκαλέσει τον θάνατο, από τη 2α Μαρτίου, 850 ανθρώπων, μεταξύ αυτών 107 παιδιών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε έναν νέο απολογισμό.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που δημοσιεύτηκε χθες, έκανε λόγο για 826 νεκρούς. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 66 γυναίκες και 32 μέλη του ιατρικού προσωπικού, διευκρίνισε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο, 2.105 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο εβδομάδες πολέμου.