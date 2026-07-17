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Λος Άντζελες: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο δυτικό Χόλιγουντ – Έσπασε αγωγός ύδρευσης 100 ετών (βίντεο)

Έκλεισαν προσωρινά καταστήματα και δρόμοι

Λος Άντζελες: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο δυτικό Χόλιγουντ – Έσπασε αγωγός ύδρευσης 100 ετών (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση προκάλεσε το σπάσιμο ενός αγωγού ύδρευσης, ηλικίας 100 ετών, που βρισκόταν θαμμένος κάτω από μια πολυσύχναστη λεωφόρο στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Πέμπτης, 16 Ιουλίου, από το οποίο υπήρξε μια ισχυρή εκροή νερού στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε σε έναν καρφωμένο χαλύβδινο αγωγό του 1916 στο δυτικό Χόλιγουντ, ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες αρτηρίες για τη μεταφορά νερού από τα φράγματα και τις δεξαμενές προς τους μικρότερους αγωγούς διανομής σε ολόκληρο το Λος Άντζελες. Το τμήμα του κεντρικού αγωγού του Sunset είχε προγραμματιστεί να αντικατασταθεί το 2031, σύμφωνα με την εταιρεία κοινής ωφέλειας. Το 2019, το Τμήμα Ύδρευσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι περίπου το 29% των σωλήνων της πόλης ήταν άνω των 80 ετών, πλησιάζοντας τη συνήθη διάρκεια ζωής τους των 100 ετών.

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«Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι αποκλεισμοί δρόμων και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία προκαλούν αναστάτωση, και εκτιμούμε την υπομονή όλων, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για να σταθεροποιήσουν την περιοχή, να εκτιμήσουν τις ζημιές και να ξεκινήσουν τις επισκευές», δήλωσε επίσης ο Χάιλμαν σε ανακοίνωσή του. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τι προκάλεσε τη ρήξη του αγωγού.

Η πίεση του νερού συνήθως αυξάνεται απότομα τη νύχτα, όταν λιγότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος. «Όλοι κοιμούνται. Συνεπώς, συνήθως τότε παρατηρούνται ρήξεις στον κύριο αγωγό ύδρευσης», εξήγησε.

Η πλημμύρα έπληξε το Sunset Strip, μια πολυσύχναστη περιοχή με εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. Το Dialog Cafe, ένα δημοφιλές στέκι για brunch, έκλεισε προσωρινά αφού υπέστη «σημαντικές ζημιές» λόγω της διαρροής νερού, όπως ανέφερε το εστιατόριο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πότε θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε.»

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