Λίβανος: Περισσότεροι από 1.200 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου

Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.238 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 124 παιδιά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή σκοτώθηκαν 49 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο. Μεταξύ αυτών, δέκα διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών και των εντολών εκκένωσης περιοχών του ισραηλινού στρατού.