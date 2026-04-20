Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Λίβανος: Σάλος με ισραηλινό στρατιώτη που βεβήλωσε με σφυρί άγαλμα του Ιησού (βίντεο)

Οι IDF καταδικάζουν το περιστατικό

Λίβανος: Σάλος με ισραηλινό στρατιώτη που βεβήλωσε με σφυρί άγαλμα του Ιησού (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 08:23

Φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο προκάλεσε ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ο οποίος χτύπησε το θρησκευτικό σύμβολο με σφυρί προκαλώντας οργή στην κοινή γνώμη.

Οι IDF επιβεβαίωσαν πως στρατιώτης τους προκάλεσε τις φθορές στο θρησκευτικό σύμβολο ενώ ανέφεραν πως αντιμετωπίζουν το περιστατικό με «μεγάλη αυστηρότητα».

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται ένας στρατιώτης του Ισραήλ να χτυπά με σφυρί το άγαλμα του Ιησού πάνω στον σταυρό, το οποίο είναι αναποδογυρισμένο σε κάποια περιοχή του Λιβάνου.

«Η συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις αξίες που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων», ανέφεραν οι IDF σε ανάρτησή τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο στρατιώτης συμμετέχει στις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να παρθούν όλα τα μέτρα σε βάρος των εμπλεκόμενων ενώ το Ισραήλ θα βοηθήσει και για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Περίπου ο ένας στους τρεις πολίτες του Λιβάνου είναι χριστιανός.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που χαρακτηρίζεται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου όμως διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε αυτή που αποκαλεί «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως συνεχίζει να καταστρέφει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και δεν έχει «πρόθεση» να προκαλέσει φθορές σε πολιτικές υποδομές, ιδίως χώρους λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.

