Μεσσηνία: Χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όπου ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την παροχή βοήθειας περίπου στις 22:30 της 10ης Σεπτεμβρίου 2026.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 60χρονο, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.