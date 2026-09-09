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Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone ανοιχτά του Ιράκ

Από το χτύπημα προκλήθηκε πυρκαγιά

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone ανοιχτά του Ιράκ
DEBATER NEWSROOM

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από drone στα ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με αναφορές εταιρειών ναυτικής ασφάλειας πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση.

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Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

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