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Φωτιά τώρα στο Κιλκίς – Στη μάχη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.

Φωτιά τώρα στο Κιλκίς – Στη μάχη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά του Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 22:45.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παιονίας, διαθέτοντας υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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