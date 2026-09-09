Νορβηγία: Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται ο βασιλιάς Χάραλντ – Ποιοι βασιλείς δίνουν το παρών

Με μια σειρά από τελετές που ολοκληρώνονται σήμερα, ο Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας οδηγείται στην τελευταία του κατοικία έπειτα από 13 ημέρες εθνικού πένθους που ακολούθησαν τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Ο Χάραλντ, ένας μεταρρυθμιστής, όπως σχολιάζει το Ρόιτερς, ο οποίος παρέμεινε στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες εξερχόμενος σταδιακά από τη σκιά του δημοφιλούς και χαρισματικού πατέρα του, πέθανε σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας διέρχεται πολλαπλές κρίσεις.

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Η πομπή από τα Ανάκτορα ξεκίνησε στις 13:00 ώρα Ελλάδος και θα κατευθυνθεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο όπου ξεκίνησε στις 14:00 ώρα Ελλάδος, η τελετή με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα.

🇳🇴 World leaders and royals gather in Oslo for the state funeral of King Harald V, with Prince William, King Felipe VI, Crown Prince Fumihito, Zelensky, and Germany’s Frank-Walter Steinmeier among those attending.https://t.co/g7t0L63cAK— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που παρευρίσκονται είναι ο πρίγκιπας της Βρετανίας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιαπωνίας Ακισίνο και η πριγκίπισσα διάδοχος Κίκο, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και η βασίλισσα Σοφία, η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας, ο βασιλιάς της Δανίας Φρειδερίκος Ι’ και η βασίλισσα Μαίρη.

Έχουν επίσης προσκληθεί επικεφαλής κρατών από ολόκληρο τον κόσμο.

Prince William and Princess Anne are two of the foreign dignitaries in attendance for the funeral of Norway's King Harald V.



Other monarchs from Sweden, Denmark, Spain, and the Netherlands have also joined the procession, alongside thousands of mourners lining the streets. pic.twitter.com/oanvePIZ6X— Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

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Norway bids farewell to the late King Harald V, Europe's oldest monarch, who passed away at age 89



The procession of the coffin is watched by thousands of mourners lining the streets, with King Haakon, Crown Princess Ingrid Alexandra, and Prince Sverre Magnus walking behind pic.twitter.com/2KUGoIYAAC— Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

Ποιοι θα αποτίσουν φόρο τιμής

Φόρο τιμής θα αποτίσει ο Παύλος Ντε Γκρες ο οποίος ακολουθεί την πομπή. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Επίσης, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ θα παραστεί στην κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ, όπως και η Πριγκίπισσα Άννα, η οποία βρίσκεται εκεί με την ιδιότητα της νονάς του νέου μονάρχη της Νορβηγίας.

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Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος εκπροσωπεί τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ακολουθεί το πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ότι ο μονάρχης συνήθως δεν πηγαίνει στην κηδεία άλλου αρχηγού κράτους.

Στην κηδεία, στο πλευρό του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, θα βρίσκονται η χήρα Βασίλισσα Σόνια, μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας —συμπεριλαμβανομένου του νέου Βασιλιά Χάακον Η΄— καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι γαλαζοαίματοι.

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Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄ και η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας θα παραστούν επίσης, όπως επιβεβαίωσε ο δανικός βασιλικός οίκος, όπως και ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος με τη Βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας.

Ο Βασιλικός Οίκος της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι ο Βασιλιάς Βίλεμ-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα θα ταξιδέψουν επίσης στο Όσλο για την κηδεία, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, Αμαλία, Πριγκίπισσα της Οράγγης, και την πρώην βασίλισσα, Πριγκίπισσα Βεατρίκη.

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Επίσης, στην κηδεία παρευρίσκονται και εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, την Εσθονία, την Αλβανία, τον Καναδά, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο βασιλικό μαυσωλείο της Νορβηγίας, στο Φρούριο Ακερσχούς.