Η ξεχωριστή κίνηση Μακρόν: Κάλεσε πρώτο τον Μητσοτάκη για να παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη

Μια ιδιαίτερα τιμητική κίνηση προς την Ελλάδα έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την έναρξη της διεθνούς διάσκεψης για το Διάστημα στο Παρίσι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, κάλεσε πρώτο στο βήμα, μεταξύ των παριστάμενων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2.000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους σχεδόν 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη.

Με την κίνησή του αυτή, ο Εμανουέλ Μακρόν θέλησε να αναδείξει ότι η ενασχόληση με το Διάστημα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πεδίο των παραδοσιακά ισχυρών χωρών που πρωταγωνίστησαν στον συγκεκριμένο τομέα κατά τον 20ό αιώνα.

Αντίθετα, στη νέα εποχή συμμετέχουν ενεργά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό, οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαν περιορισμένη ή και μηδενική εμπλοκή στις διαστημικές δραστηριότητες.

«Μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα»

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου προέδρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αδριανό Γολέμη στο βήμα, χαρακτηρίζοντας την παρουσίασή του μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τον Έλληνα αστροναύτη ως έναν έμπειρο επιστήμονα που προέρχεται από μια χώρα η οποία στο παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο Διάστημα.

Η αναφορά στις οθόνες και στα κινητά τηλέφωνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι ο Αδριανός Γολέμης είναι ένας άνθρωπος που «δεν πέρασε τη ζωή του μπροστά σε μια οθόνη».

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Με τη συγκεκριμένη αναφορά συνέδεσε την πορεία του Έλληνα επιστήμονα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει εκφράσει ο Εμανουέλ Μακρόν για την απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από την υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων και οθονών.