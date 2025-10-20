Ληστεία στο Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες – Οι κινήσεις τους για να φτάσουν στον στόχο τους

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έρευνες των γαλλικών Αρχών προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στους δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο.

Από τα πρώτα πράγματα που άπαντες παραδέχονται είναι ότι οι ληστές είχαν στήσει το «τέλειο σχέδιο» και κατάφεραν να εκμεταλλευτούν όλα τα κενά ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στον στόχο τους.

Μάλιστα, αυτά τα κενά έχουν προκαλέσει αναταραχή στη Γαλλία, με την Αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της κατά του Εμανουέλ Μακρόν για μια ακόμη φορά.

H γκαλερί φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε αστυνομικούς, αντί για έξι. Και υπάρχουν μόνο τέσσερις κατά τη διάρκεια του πρώτου πρωινού διαλείμματος, το οποίο διαρκεί τριάντα λεπτά. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι εγκληματίες έδρασαν.

Η γαλλική τηλεόραση μάλιστα προσπάθησε μέσω γραφικής αναπαράστασης να δώσει στη δημοσιότητα τις κινήσεις των δραστών της ληστείας, όπου φαίνεται ότι μπήκαν από την νότια πλευρά του μουσείου που βρίσκεται στον ποταμό Σηκουάνα.

Η παρουσία τους στο μπαλκόνι, όπου έσπασαν το τζάμι φαίνεται πως δεν έκανε εντύπωση σε κανέναν καθώς γίνονται εργασίες συντήρησης στο σημείο και όλοι όσοι ήταν εκεί θεώρησαν πως είναι εργάτες.

Λούβρο: Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει ως τώρα οι Αρχές

Σύμφωνα με την Le Parisien οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους αρκετά είδη εξοπλισμού, όπως ένα κράνος και ένα γάντι που πιθανότατα χρησιμοποίησαν οι δράστες της διάρρηξης στο Λούβρο.

Τώρα εναπόκειται στους ιατροδικαστές να τα αναλύσουν. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα γάντι, που βρέθηκε στο καλάθι όπως και το κράνος, καθώς και τα κλειδιά του φορτηγού που ήταν εξοπλισμένο με ανελκυστήρα που χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες για να έχουν πρόσβαση στο μπαλκόνι και τα παράθυρα της Πινακοθήκης Απόλλων.