Λούβρο: Με εντολή συλλέκτη η “τέλεια ληστεία”; Τα κενά ασφαλείας στο μουσείο και τα πολύτιμα κοσμήματα που έκαναν “φτερά”

Σαν σε… κινηματογραφική ταινία μπήκαν στο μουσείο του Λούβρου οι τέσσερις θρασύτατοι ληστές που έκλεψαν κοσμήματα αμύθητης αξίας και έγιναν “καπνός”.

Η πρωτοφανής διάρρηξη το πρωί της Κυριακής στο -κατά τα άλλα- καλύτερα φυλασσόμενο μουσείο του κόσμου κι ενώ αυτό ήταν σε λειτουργία, φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά κενά ασφαλείας.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με τη κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, και αφαίρεσαν από τις προθήκες τα πολύτιμα κοσμήματα.

Οι έρευνες των Αρχών για την «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων που κατάφερε να κλέψει οκτώ ιστορικά κοσμήματα του Ναπολέοντα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, οι κλέφτες προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό, που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

«Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν να έχουν δύο στόχους: είτε να εκτελέσουν μια εντολή που τους έχει δοθεί, είτε να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους για ξέπλυμα χρήματος», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Σημειώνεται πως ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Τα υπόλοιπα κοσμήματα που έκλεψαν είναι:

-Τιάρα από το ζεύγος της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

-Κολιέ από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

-Σκουλαρίκια, από ένα ζευγάρι στο σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

-Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της Marie-Louise

-Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Marie-Louise

-Καρφίτσα που ονομάζεται βράχος λειψανοθήκης

-Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

-Μεγάλο μπούστο με φιόγκο της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Υπενθυμίζεται ότι το ένατο κόσμημα που έβαλαν στον στόχο τους οι ληστές, το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, έσπασε κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και οι δράστες το πέταξαν κοντά στο Λούβρο.

Σύμφωνα με υπάλληλο του Λούβρου με τον οποίο επικοινώνησε η Le Monde, αυτή η γκαλερί φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε αστυνομικούς, αντί για έξι. Και υπάρχουν μόνο τέσσερις κατά τη διάρκεια του πρώτου πρωινού διαλείμματος, το οποίο διαρκεί τριάντα λεπτά. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι εγκληματίες έδρασαν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να βρεθούν οι δράστες και να ενισχυθεί η ασφάλεια του μουσείου.

Σε μήνυμά του στο Χ, ο Μακρόν καταδίκασε την κλοπή, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα σε μια πολιτιστική κληρονομιά που αγαπάμε, γιατί είναι η Ιστορία μας».

«Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όλα γίνονται, παντού, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Παρισιού, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», διεμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος, χαιρετίζοντας την άμεση κινητοποίηση των ερευνητών και των δικαστικών αρχών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, στην εκπομπή «Πολιτικά Ερωτήματα» (Γαλλία Inter/Franceinfo/Le Monde) της Κυριακής το πρωί, προέτρεψε να συλληφθούν «πολύ γρήγορα» οι εγκληματίες. Έχει ξεκινήσει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και έχει ανατεθεί ο εντοπισμός τους στην ομάδα καταπολέμησης της ληστείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, αναφέρεται σε «έμπειρους» διαρρήκτες που θα μπορούσαν να είναι «ξένοι».

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση αργά το απόγευμα για να επισημάνει μια διάρρηξη που ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση: «Ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί (…). Τη στιγμή της διάρρηξης, η οποία ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση, οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους παρενέβησαν αμέσως για να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας». Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να προσδιορίσει την αλυσίδα ευθύνης που επέτρεψε μια τόσο θεαματική διάρρηξη, σε κλίμακα σχεδόν άνευ προηγουμένου από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 από έναν Ιταλό υαλουργό.

Πού μπορεί να καταλήξουν τα κλοπιμαία

«Λένε ότι η αξία της λείας είναι ανεκτίμητη… Φυσικά και είναι!» δήλωσε ο Alexandre Léger, πιστοποιημένος ειδικός σε κοσμήματα και συλλεκτικά ρολόγια.

«Το ποσό είναι αστρονομικό, με χιλιάδες διαμάντια που αξίζουν 500 ευρώ το καράτι. Αλλά η αξία της κληρονομιάς είναι αυτή που καθιστά αυτή την κλοπή αφόρητη. Τα κομμάτια δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά υπάρχει ισχυρός κίνδυνος να αποσυναρμολογηθούν, ο χρυσός από τη μία πλευρά, τα διαμάντια από την άλλη».

Σχετικά με το πού μπορεί να καταλήξουν τα ανεκτίμητης αξίας κειμήλια, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε στο Star πως είτε οι ληστές θα τα λιώσουν για να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά, είτε κάποιοι θα πληρώσουν εκατομμύρια, ώστε να τα εντάξουν στις ιδιωτικές συλλογές τους.