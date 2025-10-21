Ληστεία στο Λούβρο: «Η ζημιά εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ»

Στα 88 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να είναι η αξία των κοσμημάτων που κλάπηκαν στην κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο RTL η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό τόνισε ότι «η ζημιά εκτιμήθηκε από τον επιμελητή του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα «εξαιρετικά εντυπωσιακό» ποσό, αλλά ένα ποσό που «δεν έχει τίποτα παράλληλο ή συγκρίσιμο με την ιστορική ζημιά».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι εγκληματίες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

Δύο ημέρες μετά τη ληστεία, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους τέσσερις εγκληματίες που διέφυγαν με οκτώ «κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας» , μια θεαματική ληστεία που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.

«Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο», πρόσθεσε η εισαγγελέας. Η δικαστής υπέδειξε ότι «ανυπομονεί να μάθει αν, στην αστυνομική ορολογία, τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν «θα ταιριάζουν ή όχι»: «Αυτή τη στιγμή αναλύονται».

Η Μπεκό επιβεβαίωσε τον αριθμό των «τεσσάρων ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως παρόντα στο σημείο», ενώ άνοιξε την πόρτα στην πιθανότητα «γύρω τους» να υπήρχε «μια ολόκληρη ομάδα» που «τους βοήθησαν να διαπράξουν αυτή την κλοπή».

Ληστεία στο Λούβρο: «Περίπου εκατό» ερευνητές κινητοποιήθηκαν

Ερωτηθείσα για την ύπαρξη πιθανής εσωτερικής συνενοχής εντός του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, η κα Μπεκούα απάντησε ότι δεν μπορεί να «απαντήσει ναι ή όχι» σε αυτό το στάδιο. Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι η εναέρια πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την διάπραξη της κλοπής αποκτήθηκε από τους εγκληματίες μέσω «ψευδοενοικίασης σε υποτιθέμενη μετακίνηση».

«Όταν ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας έφτασε στο σημείο της μετακόμισης, ήρθε αντιμέτωπος με δύο άνδρες που τον απειλούσαν αλλά δεν άσκησαν καμία βία εναντίον του», πρόσθεσε η κα Beccuau, αναφερόμενη στην υποβολή καταγγελίας.

Σύμφωνα με αυτήν, εκτός από τους δικαστές της Διαπεριφερειακής Εξειδικευμένης Δικαιοδοσίας (Jirs) της εισαγγελίας του Παρισιού που ηγούνται των ερευνών, «περίπου εκατό» ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί στο Παρίσι για την υπόθεση αυτή.

Αυτή η κλοπή, εικόνες της οποίας είδαν το φως της δημοσιότητας σε όλο τον κόσμο, πυροδότησε πολιτική διαμάχη και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων.