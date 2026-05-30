Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα νότια προάστια λόγω ποδηλατικού αγώνα – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκονται από τις 06:00 σήμερα (30.05) οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του μεγάλου ποδηλατικού αγώνα «IG POSIDONIA TOUR 2026».

Οι περιορισμοί επηρεάζουν κεντρικούς οδικούς άξονες στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.

Απαγορεύσεις Στάθμευσης & Διακοπές Κυκλοφορίας

Ήδη από τις 06:00 το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, συγκεκριμένα στο κομμάτι από τη Λεωφόρο Καλυβίων (Λαγονήσι) έως και το Σούνιο (Τρίγωνο BELVEDERE).

Παράλληλα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται σταδιακά στα εξής σημεία:

06:30 – 09:30: Κλειστό το τμήμα της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος από τον κυκλικό κόμβο Φιξ έως τη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

08:00 – 08:30: Αποκλεισμός της Λ. Ποσειδώνος από τον κόμβο της Λ. Συγγρού έως την οδό Βήτα στο Ελληνικό (ρεύμα προς Γλυφάδα), καθώς και από την οδό Βήτα έως την Πλατεία Κρήτης στη Γλυφάδα (ρεύμα προς Σούνιο).

08:00 – 08:30: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Κ. Καραμανλή (από Πλ. Κρήτης έως Λ. Ευελπίδων στη Βάρη, στο ρεύμα προς Σούνιο).

08:00 – 08:30: Πλήρης αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στις Λεωφόρους Αθηνάς και Ποσειδώνος (στα τμήματα από Λ. Ευελπίδων έως τη Λίμνη Βουλιαγμένης και από εκεί έως την οδό Βασ. Κωνσταντίνου στη Βάρκιζα), καθώς και στη Λ. Αθηνών-Σουνίου (έως τη Λ. Καλυβίων).

08:30 – 14:00: Πλήρης αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στην παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, από το Λαγονήσι (Λ. Καλυβίων) μέχρι το Σούνιο (Τρίγωνο BELVEDERE).

Εκκληση της ΕΛ.ΑΣ. προς οδηγούς και πεζούς

Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσουν οι αγωνιζόμενοι ποδηλάτες, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πεζούς, τους οδηγούς scooter, αλλά και άλλους ποδηλάτες, να μην εισέρχονται σε καμία περίπτωση στη διαδρομή του αγώνα και να μην επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το οδόστρωμα.

Για την αποφυγή σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στους συγκεκριμένους δρόμους κατά τις ώρες των ρυθμίσεων και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και των εθελοντών της διοργάνωσης.