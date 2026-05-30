Φωκίδα: Συγκλονίζει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο – «Επιτέθηκε σε εμένα και όχι στα ζώα μου»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει μια κτηνοτρόφος στη Φωκίδα μετά την πρωτοφανή και αναίτια, όπως την περιγράφει, επίθεση που δέχθηκε από λύκο την ώρα που έβοσκε το κοπάδι της.

Μιλώντας στο ERTnews, η γυναίκα περιέγραψε τη στιγμή που το άγριο ζώο εμφανίστηκε μπροστά της, εστιάζοντας στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του. «Βρισκόμουν με τα ζώα, όταν πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου ο λύκος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο λύκος δεν πήγε προς τα ζώα, αλλά έκανε επίθεση σε μένα», ανέφερε.

Στην προσπάθειά της να σώσει τη ζωή της, η κτηνοτρόφος επιστράτευσε το μοναδικό μέσο άμυνας που διέθετε εκείνη τη στιγμή. «προσπάθησα να τον διώξω με την γκλίτσα, προσπάθησα να αμυνθώ, δεν μπορούσα να τον σκοτώσω», σημείωσε.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της περιοχής τα τελευταία έτη.

«Έχουμε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ζώα ελεύθερα, έχουν γίνει ζημιές. Σε αυτή την τοποθεσία όπου μου επιτέθηκε ο λύκος πηγαίνω 35 χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό», υπογράμμισε η κτηνοτρόφος.

Όπως εξήγησε η ίδια, η απουσία των σκύλων φύλαξης από το πλευρό της αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της επίθεσης. «Δεν είχα τα σκυλιά μαζί μου, ήταν στο μαντρί, ήταν σε ζευγάρωμα και δεν είχαν έρθει εκείνη την ημέρα».

«Ο λύκος είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια»

Η κτηνοτρόφος είχε προχωρήσει σε περαιτέρω αποκαλύψεις για τη δραματική της περιπέτεια και μέσω του nafpaktianews, όπου περιέγραψε μια πολύωρη, σχεδόν δεκάλεπτη, μάχη σώμα με σώμα για να κρατήσει το ζώο μακριά της.

«Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί, γιατί έχω πολλά χρόνια που πηγαίνω εκεί με τα ζώα. Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα, κι αυτό επιτέθηκε σε εμένα», ανέφερε αρχικά η παθούσα.

Η εικόνα του ζώου, όπως την περιγράφει, παραπέμπει σε κατάσταση αμόκ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες: «Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα, κι αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια του εφιάλτη που έζησε, η απάντησή της αποτύπωσε το μέγεθος του κινδύνου: «Ένα δεκάλεπτο. Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα να τρέξω και να πέσω κάτω. Θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο. Επιτέθηκε λες και ήταν λυσσασμένο σκυλί. Ερχόταν κατά πάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα».