Λεμεσός: Δολοφόνησαν τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους μέσα στο όχημά του (φωτογραφίες)

Ο δράστης που άνοιξε πυρ επέβαινε σε μοτοσικλέτα

Λεμεσός: Δολοφόνησαν τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους μέσα στο όχημά του (φωτογραφίες)
UPD: 11:02

Νεκρός από πυρά αγνώστου έπεσε ο Κύπριος επιχειρηματίας, Σταύρος Δημοσθένους, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος της Κύπρου, το θύμα δέχθηκε την επίθεση περίπου στις 9 το πρωί ενώ ήταν στην περιφερειακή Λεμεσού με το αυτοκίνητό του.

Κατά την ίδια πηγή ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε από άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι η μηχανή προπορευόταν του οχήματός του Δημοσθένους, του έκοψε την πορεία και ο αναβάτης τον πυροβόλησε.

