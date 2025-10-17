Λεμεσός: Δολοφόνησαν τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους μέσα στο όχημά του (φωτογραφίες)

Νεκρός από πυρά αγνώστου έπεσε ο Κύπριος επιχειρηματίας, Σταύρος Δημοσθένους, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος της Κύπρου, το θύμα δέχθηκε την επίθεση περίπου στις 9 το πρωί ενώ ήταν στην περιφερειακή Λεμεσού με το αυτοκίνητό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ίδια πηγή ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε από άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι η μηχανή προπορευόταν του οχήματός του Δημοσθένους, του έκοψε την πορεία και ο αναβάτης τον πυροβόλησε.