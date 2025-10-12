Ελλάδα και Κύπρος παρόν στην σύσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο μετά από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ και θα δώσουν το παρόν στην σύσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει την Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Στην επίσημη πρόσκλησή του για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία, σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Axios αναφέρει ότι προσκλήθηκε επίσης το Ιράν.

Το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει και αυτός στη διεθνή σύνοδο, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο εκπρόσωπός του. Τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν αύριο Δευτέρα μετά το μεσημέρι στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης», με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε χθες Σάββατο το βράδυ, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.