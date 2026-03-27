Λεμεσός: Εγκατέλειψαν σκύλο σε στάση λεωφορείου μαζί με τα παιχνίδια του (βίντεο)

Ένα βίντεο που προκαλεί συγκίνηση και οργή κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και δείχνει έναν σκύλο που εγκαταλείφθηκε στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του και λίγη τροφή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το γλυκύτατο τετράποδο βρέθηκε μόνο του σε στάση λεωφορείου, έχοντας δίπλα του μια μικρή τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα και φαγητό.

Στο πρώτο post της, η οργάνωση περιγράφει πως αυτή η εικόνα «λέει» περισσότερα από όσα μπορούν να πουν οι λέξεις, αφού αιχμαλωτίζει «τη σύγχυση, τον φόβο και τη σιωπηλή θλίψη στα μάτια του μικρού σκύλου». «Καθόταν στο κρύο πάτωμα με τη μικρή τσάντα των αντικειμένων του δίπλα του, εγκαταλελειμμένος σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων, σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περίμενε ακόμη, ελπίζοντας ότι η οικογένειά του θα επιστρέψει. Αλλά δεν θα επιστρέψει» αναφέρει η ανάρτηση.

Όπως επισημαίνεται, το ζώο ήταν τρομαγμένο και εκτεθειμένο σε κινδύνους από την κίνηση και τον θόρυβο της περιοχής, χωρίς κανέναν να το προστατεύει. Οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τη βοήθεια άλλων διασωστών, ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το σκυλάκι εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, μαζί με τα… pic.twitter.com/AjwaqAkJc0— philenews.com (@philenewscy) March 26, 2026

Σε δεύτερη ανάρτηση, η οργάνωση ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξη, σημειώνοντας: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έδειξαν αγάπη για το μικρό αυτό σκυλάκι. Τα λόγια, τα μηνύματα και οι δωρεές σας ήταν πολύ σημαντικά. Είμαστε χαρούμενοι που πέρασε την πρώτη του ημέρα σε φιλοξενία, σε ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, όπου άρχισε ήδη να χαλαρώνει και να δημιουργεί δεσμό με ένα ακόμη σκυλί».

Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της οργάνωσης και των πολιτών, βρέθηκε τελικά οικογένεια που προχώρησε στην υιοθεσία του, δίνοντας αίσιο τέλος στην υπόθεση.