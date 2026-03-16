Λαβρόφ: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στην τρέχουσα κρίση γύρω από το Ιράν, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών και Διασποράς της Κένυας, Μουσάλια Μουνταβάντι.

Συγκεκριμένα ο Λαβρόφ δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, να διαδραματίσουμε διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή την πολιτική διαδικασία, εάν χρειαστεί. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τις απαραίτητες δυνατότητες».

Russia advocates for an immediate cessation of hostilities in the Middle East and negotiations, and is ready to act as a mediator if its services are needed. pic.twitter.com/I09x0pFqCZ— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 16, 2026

Ο Ρώσος υπουργός, μιλώντας για την εξέλιξη της κρίσης είπε ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί πλήρως».

Ωστόσο, την ίδια μέρα εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

«Την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε: “Έχουμε ακόμη χίλιους στόχους μπροστά μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτούς τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα”, δηλαδή για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες», είπε ο Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες της κρίσης ή το πώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

«Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης και το πώς μπορεί να τελειώσει, εκτός εάν σταματήσουμε άμεσα, έρθουμε στα συγκαλά μας και αρχίσουμε να εργαζόμαστε για συμφωνίες που αυτή τη φορά δεν θα διαταραχθούν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις. «Αυτό απαιτεί εγγυήσεις. Κατανοώ απολύτως ότι το Ιράν χρειάζεται τέτοιες εγγυήσεις», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το Ιράν ενεργεί αμυντικά απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται. «Το Ιράν αμύνεται και απαντά στην επιθετικότητα με πλήγματα κατά της στρατιωτικής υποδομής των χωρών που επιτέθηκαν στη δημοκρατία», δήλωσε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ακόμη ότι από την ένταση επηρεάζονται και κράτη της περιοχής του Περσικού Κόλπου. «Δυστυχώς, και τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υφίστανται επίσης τις συνέπειες».