Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Αραγτσί: “Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια”

Η Μόσχα καταδικάζει τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Αραγτσί: “Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια”
AP POOL
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 09:05

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, συζητώντας για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνέπειες στην ασφάλεια του Ιράν από την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αραγτσί τόνισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ρώσος αξιωματούχος καταδίκασε τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν, συνεχάρη για την εκλογή του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, μια είδηση που βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Αναλυτικότερα, ο αγαπημένος σόουμαν πέθανε χθες και η είδηση έγινε γνωστή σήμερα 11/3 μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1. «Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε […]