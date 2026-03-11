Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Αραγτσί: “Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια”

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, συζητώντας για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνέπειες στην ασφάλεια του Ιράν από την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Iran–Russia FMs Call (1/2)

Iranian FM @araghchi and Russia’s Lavrov discussed regional developments and the security consequences of U.S-Israeli aggression against #Iran. Minister Araghchi stressed Iran’s determination to defend its national sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/NbeH2Q1cxB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 10, 2026

Ο Αραγτσί τόνισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ρώσος αξιωματούχος καταδίκασε τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν, συνεχάρη για την εκλογή του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.