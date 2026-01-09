Κύπρος: Το μυστηριώδης προφίλ “Emily” που κρύβεται πίσω από την διαρροή του βίντεο με τις μίζες στο προεδρικό μέγαρο

Τεράστια αναταραχή στον πολιτικό κόσμο της Κύπρου έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει πολιτικά πρόσωπα να συζητούν μίζες μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Η διαρροή έγινε από λογαριασμό στο X και διάφορα σενάρια για τα κίνητρα κινούνται στην πολιτική σφαίρα της Κύπρου με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να κάνει λόγο για προϊόν μοντάζ. Η κυπριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο αλλά στο επίκεντρο βρίσκεται το προφίλ “Emily” που έβγαλε το βίντεο στο Χ.

Όπως μεταδίδει το sigmalive, πρόκειται για προφίλ με το username @EmilyTanalyst ανήκει σε χρήστη που αυτοπροσδιορίζεται ως Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια, και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ».

Παρά το πομπώδες βιογραφικό που παρουσιάζει, το συγκεκριμένο προφίλ είχε χθες μόλις 468 followers, ενώ σήμερα ανέβηκαν στα 890.

Η μπλε ένδειξη επαλήθευσης (Blue Verified) παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή του X, χωρίς ωστόσο να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος-αδήλωτος.

As Cyprus kicks off its EU Council Presidency today—with President Christodoulides welcoming Zelenskiy in Nicosia amid the motto "An Autonomous Union, Open to the World"—the timing feels even more poignant.The election of pro-federation leader Tufan Erhürman in the north last…— Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 7, 2026

Με βάση το ID του λογαριασμού, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως ορατή δραστηριότητα έχει κυρίως τους τελευταίους μήνες.

Ο τόνος των αναρτήσεων που αφορούν την Κύπρο είναι πιο επεξηγηματικός και αισιόδοξος, με εκφράσεις όπως «οικοδόμιση με βήματα γεφύρωσης» (bridge-building steps), «σημαντινό μομέντουμ» (cautious momentum) και «this is going to matter more and more».

Κύπρος: Η ανάρτηση που έγινε viral

Το προφίλ έγινε ουσιαστικά γνωστό χθες Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, με ανάρτηση που εξελίχθηκε σε viral. Το ποστ περιλαμβάνει βίντεο διάρκειας 8 λεπτών, με δραματική εισαγωγή:

«BREAKING BOMBSHELL VIDEO», και συνοδευτική φράση «δεν μπορώ να περιγράψω τι μόλις έλαβα».

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το βίντεο συνοδεύεται από voiceover, διαγράμματα, υποτίτλους και πλάνα κρυφής κάμερας, και περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αναφορές σε οικογενειακά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες. Κεντρικός άξονας του περιεχομένου είναι οι ισχυρισμοί περί νεποτισμού, αθέμιτης προεκλογικής χρηματοδότησης και συναλλαγής πολιτικών χάρων έναντι επενδυτικών προνομίων.



Για την ανάρτηση έκανε μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου Ντίνος Παστός.

Όπως σημειώνει στην ανάρτηση δημοσίευσης του βίντεο στο Χ εντοπίζονται γλωσσικά ίχνη που δείχνουν χρήση τουρκικού πληκτρολογίου, καθώς εμφανίζονται χαρακτήρες όπως το “ı” (i χωρίς τελεία) μέσα σε αγγλικές λέξεις (campaıgn, fınance, vıa) και το “ş”, που δεν υπάρχουν στο αγγλικό αλφάβητο. Αυτοί οι χαρακτήρες αποτελούν τυπικούς τουρκικούς γραφικούς τύπους και, όταν εμφανίζονται σε ξενόγλωσσες λέξεις, συνήθως υποδηλώνουν ότι το κείμενο γράφτηκε με τουρκική διάταξη πληκτρολογίου.

Ωστόσο, η παρουσία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ένδειξη ταυτότητας των δημιουργών. Είναι πιθανό να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ως τεχνική παραπλάνησης, λειτουργώντας ως εργαλείο αποπροσανατολισμού και όχι ως γνήσιο υπογραφικό στοιχείο.

Να θυμίσουμε ότι το βίντεο δείχνει τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού, να μιλούν για μετρητά που υπερβαίνουν το όριο του 1 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του τωρινού κυβερνητικού σχηματισμού υπό τον Νίκο Χριστουδουλίδη.

Η Λευκωσία στη πρώτη της αντίδραση κάνει λόγο για “υβριδική επίθεση” εναντίον της Δημοκρατίας της Κύπρου και δείχνει “ρωσικό δάχτυλο” λόγω της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ.