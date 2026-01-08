Κύπρος: Σάλος από βίντεο με διαλόγους για μίζες στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη – «Προϊόν λάσπης», απαντά η Λευκωσία

Πολιτικό σκάνδαλο έχει προκληθεί στην Κύπρο, με βίντεο που παρουσιάζει διαλόγους για μίζες στην χρηματοδότηση της εκστρατείας του προέδρου της χώρας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται οι συνομιλίες που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Politis.com.cy τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο. Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3— Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης των επενδυτών στο Προεδρικό, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό παλάτι», αναφέρει ο κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Κύπρος: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Την πρώτη αντίδραση πολιτικού αρχηγού για το βίντεο, διατύπωσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου που αναφέρει ότι: «Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε.».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σημειώνει πως «εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές.

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο.»