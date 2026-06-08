Δένδιας από Λευκωσία: “Πάντα συγκινητικό για έναν Έλληνα υπουργό να βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού”

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία, υπογράμμισε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση “Ασπίδες”, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».

«Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» τόνισε ο κ. Δένδιας.

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«Ως καταληκτική παρατήρηση», πρόσθεσε, «επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

«Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.