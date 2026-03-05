Κύπρος: “Από τη Βηρυτό το drone που έπληξε τη βρετανική βάση” – Στη Μεγαλόνησο ο Βρετανός υπ. Άμυνας

Το drone, το οποίο έπληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, είχε απογειωθεί από την Βηρυτό, σύμφωνα με Κύπριο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Associated Press.

Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν επιτρέπεται να μιλήσει δημόσια για την επίθεση, σημειώνει το ΑΡ.

Στην Κύπρο μετέβη το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, στόχος των Βρετανών είναι να εκτονωθεί η ένταση μεταξύ του Λονδίνου και της Λευκωσίας, στον απόηχο της επίθεσης με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη που πραγματοποιείται την ώρα που το Λονδίνο επικρίνεται από τις κυπριακές αρχές ότι καθυστέρησε στην ανάπτυξη ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.

Αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν ότι το drone εκτοξεύτηκε από φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στον Λίβανο ή στο δυτικό Ιράκ, κατά το ίδιο μέσο.

Η επίθεση έγινε στο πλαίσιο των ιρανικών αντιποίνων, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας έρχεται εν μέσω αντιδράσεων στην Κύπρο για την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, μεταδίδει ο Guardian.

Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – «Δεν προκύπτει οποιοδήποτε περιστατικό» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης 4/3 σήμανε συναγερμός στην Κύπρο καθώς ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι, ενώ λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε μια καθησυχαστική παρέμβαση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cyprus Times υπήρξε μήνυμα προς τους κατοίκους να περιοριστούν λόγω απειλής που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Υπάρχει μια συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και στα σπίτια σας μέχρι να λάβετε νεότερη επίσημη ειδοποίηση. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε στο σπίτι σας πίσω ή κάτω από ογκώδη, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες» αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι.