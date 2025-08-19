Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Άνδρας χορεύει με… ψησταριά στο κεφάλι γεμάτη κοντοσούβλια (Βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο

DEBATER NEWSROOM

Με μία σούβλα με κρέατα στο κεφάλι χόρευε ένας άνδρας στην Πάφο της Κύπρου.

Κατά την διάρκεια κάποιου πανηγυριού, ο άνδρας ξεκίνησε να χορεύει μπροστά από ένα εστιατόριο με κρέατα. Όμως, δεν ήταν απλά ακόμη ένας χορός, καθώς ταυτόχρονα στο κεφάλι του ισορροπούσε μία σούβλα που έψηνε κοντοσούβλια όσο εκείνος χόρευε!

@mar.rapti When in Cyprus🇨🇾 #cy #amazing #fyp #cyprus #tradition #lifestyle #talent ♬ πρωτότυπος ήχος – Mar

Δεν έχασαν στιγμή και όσοι βρίσκονταν στο σημείο βρήκαν ευκαιρία να απαθανατίσουν τον χορό με τα κινητά τους.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral συγκεντρώνοντας περισσότερα από 300.000 προβολές.

