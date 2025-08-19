Κύπρος: Άνδρας χορεύει με… ψησταριά στο κεφάλι γεμάτη κοντοσούβλια (Βίντεο)

Με μία σούβλα με κρέατα στο κεφάλι χόρευε ένας άνδρας στην Πάφο της Κύπρου.

Κατά την διάρκεια κάποιου πανηγυριού, ο άνδρας ξεκίνησε να χορεύει μπροστά από ένα εστιατόριο με κρέατα. Όμως, δεν ήταν απλά ακόμη ένας χορός, καθώς ταυτόχρονα στο κεφάλι του ισορροπούσε μία σούβλα που έψηνε κοντοσούβλια όσο εκείνος χόρευε!

Δεν έχασαν στιγμή και όσοι βρίσκονταν στο σημείο βρήκαν ευκαιρία να απαθανατίσουν τον χορό με τα κινητά τους.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral συγκεντρώνοντας περισσότερα από 300.000 προβολές.