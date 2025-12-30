Απειλές από το Κρεμλίνο κατά του Κιέβου μετά την “επίθεση στην κατοικία του Πούτιν” – “Ο στρατός ξέρει πού και πώς θα απαντήσει”

Απειλές κατά του Κιέβου εξαπέλυσε το Κρεμλίνο μετά την φερόμενη επίθεση στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν με δεκάδες ουκρανικά drones.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε σήμερα (30/12) ότι θα υπάρξει η σχετική απάντηση από την Ρωσία τονίζοντας ότι «ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική επίθεση θα σκληρύνει τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις» υποστήριξε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

«Ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρούν έναν διάλογο εμπιστοσύνης, και οι ενέργειες του Κιέβου, όπως η επίθεση στην κατοικία του, δεν είναι ικανές να υπονομεύσουν αυτόν τον διάλογο».

Ερωτηθείς που βρισκόταν ο πρόεδρος της Ρωσίας τη στιγμή της επίθεσης, ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε ότι «αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προς δημοσιοποίηση». Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε αν θα παρουσιαστούν αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση, δηλώνοντας πως «αυτή είναι μια απόφαση για τον στρατό μας».

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας… Η άρνηση της επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν από τον Ζελένσκι και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι παράλογη» σημείωσε.

«Η Ρωσία πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν βήματα για την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Όσον αφορά την πλευρά της Ουκρανίας, ο υπουργός εξωτερικών της χώρας αναφέρει ότι η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», δηλώνει ο Αντριι Σιμπίχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί»

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ, εκτοξεύοντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλα τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, σημείωσε ο Λαβρόφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: “Θύμωσα πολύ”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του στο άκουσμα της είδησης για την επίθεση στο σπίτι του Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες μέρες μετά την συνάντηση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της συνάντησης με τον Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα το πρωί για μια ουκρανική επίθεση με drones που φέρεται να στόχευε μια από τις κατοικίες του, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή «δεν ήταν καλή», παρόλο που το Κίεβο απέρριψε αμέσως τον ισχυρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Άλλο να είσαι προσβλητικός, επειδή είναι προσβλητικοί. Άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Και το έμαθα σήμερα από τον Πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό».

Μεντβέντεφ κατά Ζελένσκι: “Είναι βρωμερός”

Σφοδρή επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ μετά τις αναφορές για απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν από ουκρανικά drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή, ακραία ρητορική του, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε – μέσω ανάρτησης στο X – στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τον «μπάσταρδο του Κιέβου», ο οποίος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Ζελένσκι: “Οι Ρώσοι επινόησαν μια ψεύτικη ιστορία”

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ««τώρα ακούστηκαν πολύ επικίνδυνες δηλώσεις από τη Ρωσία, οι οποίες προφανώς αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν όλα τα επιτεύγματα της κοινής μας συνεργασίας με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ. Εργαζόμαστε μαζί για να φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά.

Τώρα οι Ρώσοι επινόησαν μια προφανώς ψεύτικη ιστορία για κάποιο χτύπημα σε κάποια κατοικία του Ρώσου δικτάτορα, ώστε να έχουν δικαιολογία για να συνεχίσουν τα χτυπήματα κατά της Ουκρανίας, ιδίως κατά του Κιέβου, καθώς και για να αρνηθούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόκειται για μια τυπική ψευδής τακτική των Ρώσων. Οι οποίοι, μάλιστα, έχουν ήδη χτυπήσει το Κίεβο, και συγκεκριμένα το κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία δεν λαμβάνει μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη διπλωματία. Η Ρωσία λαμβάνει πάντα τέτοια μέτρα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα που μας διακρίνουν.

Είναι σημαντικό ο κόσμος να μην παραμείνει σιωπηλός και οι Ρώσοι να μην ανατρέψουν την πορεία προς την ειρήνη».