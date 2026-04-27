Ζόραν Μαμντάνι: Μίλησε για σφαγές Αρμενίων και μετά πήγε σε ελληνορθόδοξη λειτουργία – «Ζήτω η Ελλάδα»

Σε πεδίο έντονης διπλωματικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχετικά με την Αρμενική Γενοκτονία.

Η ρητή αναφορά του Δημάρχου σε «σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων en masse» από τις οθωμανικές αρχές το 1915, πυροδότησε κύμα οργισμένων αντιδράσεων στην τουρκική διασπορά και την Άγκυρα.

Today marks the 111th anniversary of the Armenian Genocide. As we honor the 1.5 million Armenians murdered by the Ottoman Empire across modern-day Turkey, Syria, and Armenia, we must refuse to let history repeat itself.



In 2020, the military forces of Azerbaijan and Turkey…— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 24, 2026

Τούρκοι και Τουρκοαμερικανοί συγκεντρώθηκαν στην Times Square και έξω από το δημαρχείο, καταγγέλλοντας τον Μαμντάνι για «ιστορικά αβάσιμη» και «μονομερή» στάση. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, οι δηλώσεις του Δημάρχου χαρακτηρίζονται ως «πολιτικοποίηση της ιστορίας» για ψηφοθηρικούς λόγους.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι τέτοιες αναφορές υπονομεύουν την εύθραυστη ειρήνη στον Νότιο Καύκασο μετά τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

🔴 New York’un Times Meydanı’nda çok sayıda Türk, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 1915 olaylarına ilişkin paylaşımına karşı protesto düzenledi. pic.twitter.com/KC4fB8MWry— Conflict (@ConflictTR) April 27, 2026

Η πάγια θέση της Άγκυρας – «Κοινή τραγωδία, όχι Γενοκτονία»

Η αντίδραση εδράζεται στο σταθερό δόγμα της Τουρκίας, η οποία απορρίπτει τον όρο «γενοκτονία» και μιλά για τα «γεγονότα του 1915».

Η επίσημη τουρκική γραμμή αναφέρει ότι αναγνωρίζονται θάνατοι 500.000 Αρμενίων λόγω πολέμου και κακουχιών, αλλά αρνείται την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης. Παράλληλα, προβάλλεται το επιχείρημα ότι και ο μουσουλμανικός πληθυσμός υπέστη ανάλογες απώλειες την ίδια περίοδο.

Zohran Mamdani’nin Türkiye ve Azerbaycan’ı sözde Ermeni soykırımıyla suçlayan açıklamalarına Türk-Amerikan toplumu, Times Meydanı'nda tepki göstererek birlik mesajı verdi. pic.twitter.com/Jnn7ysESio— Odatv (@odatv) April 27, 2026

Η Άγκυρα καλεί για σύσταση κοινής επιτροπής ιστορικών, πρόταση που απορρίπτεται από την Αρμενία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, που θεωρεί τη γενοκτονία ήδη τεκμηριωμένη.

«Ζήτω η Ελλάδα!» – Το άνοιγμα του Δημάρχου στην ομογένεια

Ενώ το κλίμα με την τουρκική κοινότητα παραμένει τεταμένο, ο Ζόραν Μαμντάνι επέλεξε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς την ελληνική ομογένεια.

Με αφορμή τον εορτασμό των 205 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία, τιμώντας τον αγώνα για αυτοδιάθεση.

Today marks 205 years of Greek independence. I was grateful to stand in solidarity with Greek Orthodox New Yorkers at the Divine Liturgy, commemorating this triumph of self-determination.



From Athens to Astoria, we are reminded that true freedom is the ability to live without… pic.twitter.com/VW0Nu93aUn— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 26, 2026

«Αληθινή ελευθερία σημαίνει να ζούμε χωρίς φόβο και να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας», τόνισε ο Μαμντάνι, συνδέοντας την ιστορική πορεία από την Αθήνα μέχρι την Αστόρια με το όραμά του για τη Νέα Υόρκη.

Η ανάρτησή του, η οποία ολοκληρώθηκε με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα!» και αναφορές στα λόγια του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, προκάλεσε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στους Έλληνες της διασποράς, υπογραμμίζοντας τη στενή του σχέση με την ελληνική κοινότητα της πόλης.