Ζόραν Μαμντάνι: Μίλησε για σφαγές Αρμενίων και μετά πήγε σε ελληνορθόδοξη λειτουργία – «Ζήτω η Ελλάδα»
Διαδηλώσεις Τουρκοαμερικανών στην Times Square και «πόλεμος» αφηγημάτων
Σε πεδίο έντονης διπλωματικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχετικά με την Αρμενική Γενοκτονία.
Η ρητή αναφορά του Δημάρχου σε «σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων en masse» από τις οθωμανικές αρχές το 1915, πυροδότησε κύμα οργισμένων αντιδράσεων στην τουρκική διασπορά και την Άγκυρα.
Τούρκοι και Τουρκοαμερικανοί συγκεντρώθηκαν στην Times Square και έξω από το δημαρχείο, καταγγέλλοντας τον Μαμντάνι για «ιστορικά αβάσιμη» και «μονομερή» στάση. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, οι δηλώσεις του Δημάρχου χαρακτηρίζονται ως «πολιτικοποίηση της ιστορίας» για ψηφοθηρικούς λόγους.
Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι τέτοιες αναφορές υπονομεύουν την εύθραυστη ειρήνη στον Νότιο Καύκασο μετά τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Η πάγια θέση της Άγκυρας – «Κοινή τραγωδία, όχι Γενοκτονία»
Η αντίδραση εδράζεται στο σταθερό δόγμα της Τουρκίας, η οποία απορρίπτει τον όρο «γενοκτονία» και μιλά για τα «γεγονότα του 1915».
Η επίσημη τουρκική γραμμή αναφέρει ότι αναγνωρίζονται θάνατοι 500.000 Αρμενίων λόγω πολέμου και κακουχιών, αλλά αρνείται την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης. Παράλληλα, προβάλλεται το επιχείρημα ότι και ο μουσουλμανικός πληθυσμός υπέστη ανάλογες απώλειες την ίδια περίοδο.
Η Άγκυρα καλεί για σύσταση κοινής επιτροπής ιστορικών, πρόταση που απορρίπτεται από την Αρμενία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, που θεωρεί τη γενοκτονία ήδη τεκμηριωμένη.
«Ζήτω η Ελλάδα!» – Το άνοιγμα του Δημάρχου στην ομογένεια
Ενώ το κλίμα με την τουρκική κοινότητα παραμένει τεταμένο, ο Ζόραν Μαμντάνι επέλεξε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς την ελληνική ομογένεια.
Με αφορμή τον εορτασμό των 205 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία, τιμώντας τον αγώνα για αυτοδιάθεση.
«Αληθινή ελευθερία σημαίνει να ζούμε χωρίς φόβο και να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας», τόνισε ο Μαμντάνι, συνδέοντας την ιστορική πορεία από την Αθήνα μέχρι την Αστόρια με το όραμά του για τη Νέα Υόρκη.
Η ανάρτησή του, η οποία ολοκληρώθηκε με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα!» και αναφορές στα λόγια του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, προκάλεσε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στους Έλληνες της διασποράς, υπογραμμίζοντας τη στενή του σχέση με την ελληνική κοινότητα της πόλης.
