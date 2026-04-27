Μελάνια Τραμπ: Λάβρος κατά του Τζίμι Κίμελ που την αποκάλεσε «μέλλουσα χήρα»- Ζητά από το ABC να πάρει θέση

Σε μια μετωπική σύγκρουση με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC προχώρησε η Μελάνια Τραμπ, καλώντας την ηγεσία του σταθμού να λάβει άμεσα μέτρα κατά του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ξέσπασε μέσω των κοινωνικών δικτύων, με αφορμή τα καυστικά σχόλια του κωμικού, τα οποία χαρακτήρισε ως «φρικτή συμπεριφορά».

Το σχόλιο που πυροδότησε την οργή

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από έναν μονόλογο του Κίμελ στο πλαίσιο μιας παρωδίας για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ο παρουσιαστής, στοχεύοντας το προεδρικό ζεύγος, αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα», αστειευόμενος με προκλητικό τρόπο για τον έγγαμο βίο της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση της Πρώτης Κυρίας στο X (πρώην Twitter) ήταν σαφής: «Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC τη φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας;» Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… April 27, 2026

Το ταραγμένο παρελθόν της εκπομπής και η Disney

Η κόντρα αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η Disney, μητρική εταιρεία του ABC, είχε διακόψει την παραγωγή του «Jimmy Kimmel Live!» στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά από αμφιλεγόμενα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και τις αντιδράσεις των υποστηρικτών του Τραμπ.



Παρά την προσωρινή διακοπή, το δίκτυο επανέφερε την εκπομπή λίγες ημέρες αργότερα, ανανεώνοντας μάλιστα το συμβόλαιο του Κίμελ έως το 2027.

Η παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο που ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο με τις βραδινές κωμικές εκπομπές. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με ανάκληση αδειών των τηλεοπτικών δικτύων που φιλοξενούν τέτοιου είδους προγράμματα, κατηγορώντας τα για μεροληπτική στάση και προσωπικές επιθέσεις.