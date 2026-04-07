Κωνσταντινούπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που τρομοκράτης οπλίζει για να επιτεθεί στο ισραηλινό προξενείο

Σοκ προκάλεσε η ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, με απολογισμό έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, στο οποίο απεικονίζεται ένας εκ των δραστών να οπλίζει κρυμμένος πίσω από ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια απομακρύνεται για να επιτεθεί.

Σύμφωνα με το CNN Turk, που έφερε στη δημοσιότητα τα στιγμιότυπα, το βίντεο αποκαλύπτει πόσο προετοιμασμένοι ήταν οι τρομοκράτες. Ο δημοσιογράφος του καναλιού Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο.

🚨 İşte çatışmanın en net görüntüleri



💢 Sadece CNN TÜRK'te: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma anı https://t.co/dOiT6GqXdy pic.twitter.com/sRLsHpfyjc— CNN TÜRK (@cnnturk) April 7, 2026

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Τελικά, ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν

Όπως τόνισε ο Μουσταφά Τσιφτσί: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ήρωες αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri…— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».