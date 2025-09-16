Κομισιόν: Αύριο οι ανακοινώσεις για κυρώσεις στο Ισραήλ – “Δεν στοχοποιούμε τους πολίτες”

Αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ανακοινώσει η Κομισιόν της κυρώσεις κατά του Ισραήλ με αφορμή την εισβολή στην Γάζα και την επίθεση στην Ντόχα.

Οι κυρώσεις θα πρέπει, όμως, να εγκριθούν από το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Δεν στοχοποιούμε τους πολίτες, αλλά εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Αύριο, οι επίτροποι θα εγκρίνουν μια δέσμη μέτρων για το Ισραήλ» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Πάουλα Πίνο στους δημοσιογράφους.

«Συγκεκριμένα, μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ» τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη βδομάδα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης της EE με το Ισραήλ αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι η Επιτροπή θα αναστείλει τη διμερή της υποστήριξη προς το Ισραήλ, χωρίς να επηρεάσει τη συνεργασία με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών και το Γιαντ Βασέμ. Η Επιτροπή είχε προτείνει και παλαιότερα τον περιορισμό της πρόσβασης του Ισραήλ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας.

Η επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε ότι το όργανο θα συστήσει μια Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.