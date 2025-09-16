Γάζα: Με δύο μεραρχίες η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού – Βίντεο και χάρτης από τη νέα επίθεση των IDF

Σε πλήξη εξέλιξη είναι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, που άρχισε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσαν την έναρξη της επιχείρησης, ενώ σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF αποτυπώνεται η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στην πόλη της Γάζας επιχειρούν η 162η και η 98η μεραρχία ενώ τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και μια τρίτη μεραρχία, η 36η, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε σειρά αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, καθώς οι δύο μεραρχίες άρχισαν να προωθούνται σε νέες περιοχές της πόλης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, οι χερσαίες δυνάμεις θα προχωρήσουν βαθύτερα στην πόλη και θα την περικυκλώσουν.

Επικεφαλής και διοικητής της νέας επιχείρησης από το Νότιο Στρατηγείο. είναι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενώ για την επιχείρηση έχουν κληθεί περίπου 60.000 εφέδροι, πέραν των 70.000 που ήδη βρίσκονται στην εφεδρεία.

Νωρίτερα, οι IDF δήλωσαν ότι “άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας”. “Η πόλη της Γάζας θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης, η παραμονή στην περιοχή σε θέτει σε κίνδυνο”, ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, σε ανάρτηση στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο που δικάζεται για διαφθορά, επιβεβαίωσε την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, μίλησε για μία εξαιρετικά σημαντική επιχείρηση και ζήτησε να εξαιρεθεί ο ίδιος από τις δικαστικές διαδικασίες λόγω των εξελίξεων στο πεδίο.

Επίσης, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει την επίθεση στη Γάζα για την καταστροφή των “τρομοκρατικών υποδομών” της Χαμάς. Σε ανάρτησή του στο X έγραψε ότι “δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί η αποστολή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς” τόνισε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, ο στρατός σκοπεύει να κάνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους Times του Ισραήλ, μέχρι στιγμής 40 άτομα έχασαν την ζωή τους, από τις επιδρομές του ισραηλινού στρατού.