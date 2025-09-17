Γάζα: Ο IDF δημοσίευσε εικόνες από τις πολεμικές επιχειρήσεις – Στρατιώτες και άρματα μάχης στα ερείπια ισοπεδομένων κτιρίων (βίντεο)

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους να προσπαθούν να φύγουν με κάθε μέσο κατά χιλιάδες.

Οι IDF σήμερα έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών, όπου φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να δίνουν μάχες. Την ίδια ώρα, τανκς επιχειρούν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες «βοηθώντας τις δυνάμεις που πραγματοποιούν ελιγμούς στην περιοχή».

Επίσης, σε ένα από τα βίντεο έχει καταγραφεί, η στιγμή που μαχητικά του Ισραήλ βομβαρδίζουν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή».

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι που ζουν στη Γάζα προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη με κάθε τρόπο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ στα τέλη Αυγούστου κατοικούσαν εκεί ένα εκατομμύριο άνθρωποι και έως τώρα όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός έχουν φύγει «περισσότεροι από 350.000».

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά, επίσης, ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς στο κέντρο της πόλης της Γάζας και ότι περίπου το 40% των κατοίκων έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα. Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.