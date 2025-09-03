Κίνα: Μαζί στη μεγαλοπρεπή παρέλαση στο Πεκίνο Σι, Πούτιν, Κιμ – Ο Τραμπ τους κατηγορεί για “συνωμοσία” (βίντεο)

Πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) η πελώρια στρατιωτική παρέλαση στην καρδιά του Πεκίνου, η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα, για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του κ. Πούτιν, του κ. Κιμ, κατόπιν άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Κατόπιν, ανταλλάσσοντας αβρότητες, οι ηγέτες βάδισαν μαζί πάνω σε κόκκινο χαλί, με τον κ. Πούτιν εκ δεξιών και τον κ. Κιμ εξ ευωνύμων του κ. Σι, που προπορεύτηκε, ως την Τιενανμέν για την παρέλαση, καθώς το στιγμιότυπο αναμεταδιδόταν απευθείας από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Σε μια ιστορική στιγμή, οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας περπάτησαν για πρώτη φορά ο ένας δίπλα στον άλλον στο κόκκινο χαλί και παρακολούθησαν μαζί την τεράστια παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν για την Ημέρα της Νίκης.

Νωρίτερα, ο Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του Πούτιν, του Κιμ και έπειτα των άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Σημειώνεται πως το παρών έδωσαν άλλοι 20 περίπου αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Xi Jinping, Vladimir Putin and Kim Jong Un appear at China's military parade https://t.co/AzdKTGxM8q pic.twitter.com/NTDK0oF7na September 3, 2025

Βλαντιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν χαιρέτησαν τους Κινέζους βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια πήραν τις θέσεις της στο κέντρο της συγκέντρωσης στην Τιενανμέν.

Ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ απέτισε φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ομιλία του ανέφερε πως «νικήσαμε τους Ιάπωνες στρατιωτικούς εισβολείς για πρώτη φορά στην ιστορία». Live: Special coverage of China holds a grand gathering and military parade in Beijing to mark the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. #VDay https://t.co/v2ZnPWjEUr ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 2, 2025

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

«Είναι ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας και συμβάλαμε στη σωτηρία του λαού, στην υπεράσπιση της ειρήνης και στη διασφάλιση της νίκης. Όλες οι χώρες και τα έθνη θα πρέπει να φροντίζουν το ένα το άλλο και να βοηθούν το ένα το άλλο, έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη της τραγωδίας», τόνισε και στη συνέχεια μίλησε για τη «μεγάλη αναγέννηση της Κίνας» μετά τον πόλεμο και προσθέτοντας «θα επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και θα υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και κυριαρχία».

Ο Σι επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για την δημιουργία ενός στρατού «παγκόσμιας κλάσης» – μέρος του οράματός του να εκσυγχρονίσει τον Κινεζικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) και να διασφαλίσει ότι μπορεί να «πολεμήσει και να κερδίσει πολέμους».

Ο Κινέζος ηγέτης επιθεώρησε δεκάδες σχηματισμούς στρατευμάτων και όπλων που ήταν παραταγμένοι κατά μήκος της Λεωφόρου της Αιώνιας Ειρήνης.

«Σύντροφοι, έχετε δουλέψει σκληρά!» είπε ο Σι από τη μαύρη, ανοιχτή λιμουζίνα του.

«(Εμείς) υπηρετούμε τον λαό!», φώναξαν οι περίπου 10.000 στρατιώτες με απόλυτη αρμονία.

Στην εκδήλωση – η οποία ήταν γεμάτη πομπή και τελετές – παρουσιάστηκαν νέα όπλα και άλλη στρατιωτική τεχνολογία.

Κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Ο Τραμπ κατηγορεί Σι, Πούτιν και Κιμ για συνωμοσία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δεν βρισκόταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους του Σι για τη μεγαλοπρεπή παρέλαση, κατηγόρησε τον κινέζο ομόλογό του πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. Donald Trump Truth Social Post 09:15 PM EST 09/02/25



The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a…— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2025

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.