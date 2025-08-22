Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίεβο: Σειρήνες αεροπορικής επιθέσεως κατά την επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε

Εκκλήσεις για καταφύγιο μετά την απειλή βαλλιστικής επίθεσης από τη Ρωσία

Κίεβο: Σειρήνες αεροπορικής επιθέσεως κατά την επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε
DEBATER NEWSROOM

Σειρήνες που προειδοποιούν για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο Κίεβο, όπου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πραγματοποιεί επίσκεψη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία, λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

