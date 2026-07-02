Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυραύλους και drones – Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Η ευρείας κλίμακας επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε «μεγάλο» αριθμό ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Ως αυτό το στάδιο, «ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης αυξήθηκε σε 8 νεκρούς. Για ακόμη μια φορά, ο εχθρός στοχοποιεί κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους», είχε αναφέρει νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκοο μέσω Telegram.

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🇺🇦🇷🇺Ukraine capital Kyiv is under heavy strikes by Russia.



The combination missile and drone attack is still underway!! pic.twitter.com/2wjCpgSxCN— Global Surveillance (@Globalsurv) July 2, 2026

A Russian missile just struck the top floors of a residential building in Kyiv pic.twitter.com/hWLW4YKOjQ— Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026

Κατά τις αρχές, πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές· πολυκατοικία κατέρρευσε, τόνισε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

A 9-floor residential building in Kyiv has collapsed after a strike from a Russian missile.



People are buried under the rubble pic.twitter.com/lAn9xOosrm— Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026

House is on fire near me. Another hit. Everything is shaking. More and more explosions. https://t.co/ATgyH3C9Vt pic.twitter.com/mUpOVPvHrM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 1, 2026

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε στόχος ρωσικών ομοβροντιών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 2/7, μετά την προειδοποίηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως ετοιμαζόταν επίθεση «μεγάλης κλίμακας».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουγαν σειρές εκρήξεων για ώρες.

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People take shelter in subway systems in Kyiv, Ukraine, amidst the ongoing Russian drone and ballistic missile strikes against Ukraine’s capital. pic.twitter.com/4mU6kQSzdI — OSINTdefender (@sentdefender) July 1, 2026

Καπνοί υψώνονταν έπειτα από έκρηξη στην καρδιά της πρωτεύουσας όπου φλέγονταν κτίρια, σύμφωνα με δημοσιογράφο επιτόπου. Πυροσβέστες και ασθενοφόρα έφτασαν επιτόπου γρήγορα. Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά την πρώτη ακούστηκε δεύτερη έκρηξη, σκορπώντας συντρίμμια.

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Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει μέσω Χ -από την Ιρλανδία, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Μισέλ Μάρτιν- για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Today, we have information about another massive Russian strike – we have relevant intelligence data. And immediately after this conversation, I am returning to Ukraine.



Today, I ask our people in Ukraine to be especially careful – stay safe and protect your families and… pic.twitter.com/cK7GDdYhJ4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 1, 2026

Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση τερματισμού του πολέμου.