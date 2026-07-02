Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυραύλους και drones – Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)
Πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές
Η ευρείας κλίμακας επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε «μεγάλο» αριθμό ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.
Ως αυτό το στάδιο, «ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης αυξήθηκε σε 8 νεκρούς. Για ακόμη μια φορά, ο εχθρός στοχοποιεί κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους», είχε αναφέρει νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκοο μέσω Telegram.
Κατά τις αρχές, πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές· πολυκατοικία κατέρρευσε, τόνισε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.
Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε στόχος ρωσικών ομοβροντιών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 2/7, μετά την προειδοποίηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως ετοιμαζόταν επίθεση «μεγάλης κλίμακας».
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουγαν σειρές εκρήξεων για ώρες.
Καπνοί υψώνονταν έπειτα από έκρηξη στην καρδιά της πρωτεύουσας όπου φλέγονταν κτίρια, σύμφωνα με δημοσιογράφο επιτόπου. Πυροσβέστες και ασθενοφόρα έφτασαν επιτόπου γρήγορα. Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά την πρώτη ακούστηκε δεύτερη έκρηξη, σκορπώντας συντρίμμια.
Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει μέσω Χ -από την Ιρλανδία, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Μισέλ Μάρτιν- για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας.
Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση τερματισμού του πολέμου.
πηγή στην Google
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