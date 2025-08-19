Κύπρος: Στέλνει 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα στο πλαίσιο του Σχεδίου “Αμάλθεια”

Την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ποσότητας 1.200 τόνων, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η αποστολή, σημειώνεται, εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen, ενώ το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

«Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ» αναφέρει το ΥΠΕΞ της Κύπρου, προσθέτοντας πως στην όλη προσπάθεια «είναι πάντοτε καταλυτική η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλα τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η οποία υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στη βάση λειτουργίας οντοτήτων που υπάγονται στον ΟΗΕ.

Η Λευκωσία αναφέρει επίσης ότι οι υποδομές της Κύπρου για συλλογή, ασφαλή επιθεώρηση και αναχώρηση βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως επιπρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.