Η "τρύπα του διαβόλου" στον Καναδά: Το επικίνδυνο φαινόμενο που μαγνητίζει τα βλέμματα

Λόγω των ισχυρών ανέμων δημιουργείται μία τεράστια δίνη μέσα στην θάλασσα

Η “τρύπα του διαβόλου” στον Καναδά: Το επικίνδυνο φαινόμενο που μαγνητίζει τα βλέμματα
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα εξαιρετικό και συνάμα επικίνδυνο φαινόμενο καταγράφεται σε βίντεο από τον Καναδά όπου τα ορμητικά νερά λόγω των ισχυρών ανέμων δημιούργησαν μία τεράστια δίνη μέσα στην θάλασσα.

Η λεγόμενη “ρουφήχτρα” καταγράφηκε στο Devil’s Hole (τρύπα του διαβόλου), στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, και μαγνήτισε τα βλέμματα των χρηστών καθώς είναι τεράστια σε έκταση. Η δίνη σχηματίστηκε όταν μεγάλες ποσότητες νερού πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από ένα στενό φυσικό πέρασμα της περιοχής. Η πίεση και η ένταση της ροής δημιούργησαν ισχυρούς στροβιλισμούς τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω από το νερό.

Παρά τη μοναδική εικόνα, οι αρχές και οι τοπικοί οδηγοί προειδοποιούν ότι το Devil’s Hole θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο. 

Το Devil’s Hole αποτελεί ίσως ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής της Βρετανικής Κολομβίας και προσελκύει συχνά επισκέπτες, φωτογράφους και λάτρεις της φύσης.

