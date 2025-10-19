Ισραήλ: «Ξεκινάει και πάλι η εκεχειρία στην Γάζα μετά τις επιθέσεις» λέει ο στρατός

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν την επανέναρξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη σημερινή φονική επίθεση εναντίον στρατευμάτων και τα αντίποινα του στρατού.

«Σύμφωνα με την οδηγία του πολιτικού κλιμακίου και μετά από μια σειρά σημαντικών επιθέσεων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) άρχισαν την ανανεωμένη εφαρμογή της εκεχειρίας μετά την παραβίασή της από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», αναφέρει ο στρατός.

Ο Ισραηλινός Στρατός προσθέτει ότι θα «συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».