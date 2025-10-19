Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά της Χαμάς στη Γάζα – «Απαντήστε με αυτοσυγκράτηση» είπαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση στην επίθεση εναντίον στρατευμάτων νωρίτερα σήμερα.

Στρατιωτική πηγή αναφέρει ότι ένας από τους στόχους είναι ένα σύστημα σηράγγων που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από τη Χαμάς για να κρατάει ομήρους Ισραηλινούς.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν μια εικόνα που δείχνει τις επιδρομές στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν μια εικόνα που δείχνει τις επιδρομές στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ορκιστεί να απαντήσουν σε επίθεση τρομοκρατών εναντίον στρατιωτών στην περιοχή Ράφα της νότιας Γάζας σήμερα το πρωί, την οποία ο στρατός χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Στο μεταξύ, η Ουάσινγκτον καταβάλλει προσπάθεια να αποτρέψει την σημερινή έξαρση της βίας στη Γάζα από το να καταστρέψει την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αναφέρει το Axios .

Το μέσο αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner μίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ron Dermer και ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «απαντήσει αναλογικά αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στη νότια Γάζα.

Ισραήλ: Συγκαλεί συνεδρίαση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε τους κορυφαίους βοηθούς του σε επείγουσα συνάντηση σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού νωρίτερα σήμερα και την αποτυχία της τρομοκρατικής οργάνωσης να επιστρέψει την πλειονότητα των εναπομεινάντων δολοφονημένων ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου ενός από τους υπουργούς στην εφημερίδα The Times of Israel.

Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.