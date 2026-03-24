Ισραήλ: Μια νεκρή γυναίκα μετά από επίθεση με ρουκέτες από την Χεζμπολάχ
Τη ζωή της έχασε μια 30χρονη γυναίκα από την πρόσκρουση ρουκέτας κοντά στον κόμβο Μαχαναγίμ στο βόρειο Ισραήλ πριν από λίγο, σύμφωνα με γιατρούς.
Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ περίπου 30 ρουκετών προς την περιοχή, σύμφωνα με τον στρατό.
Σειρήνες ήχησαν επίσης στη Δυτική Γαλιλαία και την Γαλιλαία Panhandle, προειδοποιώντας για ύποπτες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο.
