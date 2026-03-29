Ισραήλ: Στους 11 οι τραυματίες από την επίθεση του Ιράν σε χημικό εργοστάσιο στην Μπερ Σεβά
Οι εικόνες από το σημείο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Ισραήλ μετά από επίθεση του Ιράν με πύραυλο σε χημικό εργοστάσιο
Το Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ λέει ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μπερ Σεβά, αφού ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε μια ανοιχτή περιοχή δεκάδες μέτρα μακριά από σπίτια.
Τραυματίστηκαν από «ιπτάμενα αντικείμενα» που προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα του πυραύλου, λέει η MDA.
Το MDA αναφέρει ότι περιέθαλψε επίσης 20 άλλους που έπασχαν από οξύ άγχος και και οι 31 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Soroka.
