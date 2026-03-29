Ισραήλ: Στους 11 οι τραυματίες από την επίθεση του Ιράν σε χημικό εργοστάσιο στην Μπερ Σεβά

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Ισραήλ μετά από επίθεση του Ιράν με πύραυλο σε χημικό εργοστάσιο

Το Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ λέει ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μπερ Σεβά, αφού ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε μια ανοιχτή περιοχή δεκάδες μέτρα μακριά από σπίτια.

Τραυματίστηκαν από «ιπτάμενα αντικείμενα» που προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα του πυραύλου, λέει η MDA. Following the missile fire toward southern Israel:



In the Be’er Sheva region, MDA teams are providing medical treatment and evacuating 13 casualties to Soroka Hospital, including: 4 in mild condition who were injured by blast impacts, and 9 suffering from anxiety. pic.twitter.com/XJyBYKh2Mm— Magen David Adom (@Mdais) March 29, 2026

Το MDA αναφέρει ότι περιέθαλψε επίσης 20 άλλους που έπασχαν από οξύ άγχος και και οι 31 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Soroka.