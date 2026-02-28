Ισραήλ: Ολοκληρώσαμε μια ευρεία επίθεση στο στρατηγικό αμυντικό σύστημα του ιρανικού καθεστώτος (Βίντεο)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πώς ολοκλήρωσε μια ευρεία επίθεση στο στρατηγικό αμυντικό σύστημα του ιρανικού καθεστώτος

Συγκεκριμένα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφία από τα χτυπήματα στο έδαφος του Ιράν.

Αναλυτικά:

Πριν από λίγο, ο IDF, με την καθοδήγηση των μυστικών υπηρεσιών του IDF, ολοκλήρωσε μια ευρεία επίθεση εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς.

Μία από τις επιθέσεις στράφηκε εναντίον ενός προηγμένου συστήματος αεροπορικής άμυνας SA-65 που βρίσκεται στην περιοχή Kermanshah στο δυτικό Ιράν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Rising Lion», ο IDF προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο αμυντικό σύστημα του ιρανικού καθεστώτος.

Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εδραίωση και την ενίσχυση της ελευθερίας δράσης της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πάνω από τον ιρανικό εναέριο χώρο, την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων του IRGC και την αποτροπή απειλών προς το εσωτερικό μέτωπο του Κράτους του Ισραήλ.