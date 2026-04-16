Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Το κείμενο των 10 σημείων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο των 10 σημείων που συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν 10ήμερη εκεχειρία, για να επιτρέψουν τις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι η περίοδος κατάπαυσης του πυρός μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στην επικράτειά της από το να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

«Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου· καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι εγγυητής της κυριαρχίας του Λιβάνου», αναφέρει η συμφωνία.

Το Ισραήλ μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας έναντι σχεδιασμένων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκεχειρίας, αλλά συμφώνησε να μην πραγματοποιήσει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο κατά τη διάρκεια των 10 ημερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από παραγωγικές άμεσες συνομιλίες στις 14 Απριλίου μεταξύ των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας του Λιβάνου (εφεξής «Λίβανος») και του Κράτους του Ισραήλ (εφεξής «Ισραήλ»), με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας και τα δύο έθνη θα εργαστούν για τη δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν τη διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας εκατέρωθεν και την εγκαθίδρυση πραγματικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους, διατηρώντας παράλληλα το εγγενές δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Και οι δύο χώρες αναγνωρίζουν τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το λιβανέζικο κράτος από μη κρατικές ένοπλες ομάδες, οι οποίες υπονομεύουν την κυριαρχία του Λιβάνου και απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα. Και οι δύο χώρες κατανοούν ότι οι δραστηριότητες αυτών των ομάδων πρέπει να περιοριστούν, έτσι ώστε οι μόνες δυνάμεις που έχουν εξουσιοδότηση να φέρουν όπλα στον Λίβανο να είναι οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις (LAF), οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας, η Διεύθυνση Γενικής Ασφάλειας, η Γενική Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, τα Λιβανέζικα Τελωνεία και η Δημοτική Αστυνομία (εφεξής «δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος επιβεβαιώνουν ότι οι δύο χώρες δεν βρίσκονται σε πόλεμο και δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει, με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Προς τούτο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν κατάπαυση των εχθροπραξιών από τις 16 Απριλίου 2026, στις 17:00 EST, για μια αρχική περίοδο δέκα ημερών, ως χειρονομία καλής θέλησης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, με στόχο να καταστήσει δυνατές διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτή η αρχική περίοδος μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, εάν αποδειχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και καθώς ο Λίβανος καταδεικνύει αποτελεσματικά την ικανότητά του να διεκδικεί την κυριαρχία του. Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμά του να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, ενάντια σε σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις. Αυτό δεν θα εμποδιστεί από την παύση των εχθροπραξιών. Πέραν αυτού, δεν θα διεξάγει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον λιβανέζικων στόχων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών στόχων, στο έδαφος του Λιβάνου από ξηράς, αέρος και θάλασσας. Από τις 16 Απριλίου 2026, στις 17:00 EST, και μετά, με διεθνή υποστήριξη, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στο έδαφος του Λιβάνου από το να πραγματοποιούν επιθέσεις, επιχειρήσεις ή εχθρικές δραστηριότητες εναντίον ισραηλινών στόχων. Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου· καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν έχει ισχυριστεί ότι είναι εγγυητής της κυριαρχίας του Λιβάνου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, με σκοπό τη σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι οι παραπάνω δεσμεύσεις θα γίνουν δεκτές από το Ισραήλ και τον Λίβανο ταυτόχρονα με την παρούσα ανακοίνωση. Αυτές οι δεσμεύσεις έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει με στόχο τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται περαιτέρω να ηγηθούν των διεθνών προσπαθειών για την υποστήριξη του Λιβάνου ως στοιχείο των ευρύτερων προσπαθειών τους για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή.