Αλλεπάλληλα ήταν τα πυραυλικά χτυπήματα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 8 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, δυο γυναίκες, 69 και 80 ετών, κι αγοράκι, 10 ετών, σκοτώθηκαν στα ιρανικά πλήγματα στην περιοχή του Τελ Αβίβ, ενώ άλλοι 100 και πλέον τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Πλήγμα στη δυτική περιφέρεια της Ιερουσαλήμ είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, κάποιοι σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες Σάββατο το βράδυ, τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, 20χρονη στη Χάιφα και τρεις γυναίκες στη δυτική Γαλιλαία, καθώς και να τραυματιστούν άλλοι 36, πάντα κατά το MDA.

Βίντεο από την πόλη Μπατ Γιαμ έδειχναν ένα κτίριο με την πρόσοψή του σκισμένη και πολλά ερείπια. Διακρίνονταν μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να ερευνούν το σημείο με σκυλιά αναζήτησης, ενώ κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο πίσω από μια γραμμή ασφαλείας.

CCTV footage showing several of the ballistic missile impacts tonight in Tel-Aviv, following launches from both Iran and Yemen. pic.twitter.com/2dn9tCfZ9d

«Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμη με τους αγαπημένους τους, οπότε τώρα επικεντρωνόμαστε στην αναζήτησή τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπατ Γιαμ, Τζβίκα Μπροτ, σε βίντεο που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Μπροτ είπε ότι το πρώτο κτίριο χτυπήθηκε γύρω στις 2:30 π.μ. Άλλα κτίρια στην περιοχή υπέστησαν επίσης ζημιές, με βίντεο να δείχνουν σπασμένα παράθυρα και σκισμένα κουφώματα από τους εξωτερικούς τοίχους.

Ο υπολοχαγός Ντιν Έλσντάν, διεθνής εκπρόσωπος της Ισραηλινής Αστυνομίας, δήλωσε ότι έλαβαν «αναφορές για πολλά σημεία πρόσκρουσης» μετά από «ένα μεγάλο μπαράζ πυραύλων» που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

The Weizmann Institute of Science in Rehovot, Central Israel, suffered a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier tonight, starting a fire in one of the laboratories and causing extensive damage to a section of the campus. pic.twitter.com/IYEY4H14UZ