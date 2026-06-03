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Ιράν: “Μοναδική ασφαλής δίοδος στα Στενά του Ορμούζ αυτή που ορίζουμε εμείς” – Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Κυρώσεις σε όσα πλοία δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες της Τεχεράνης

Ιράν: “Μοναδική ασφαλής δίοδος στα Στενά του Ορμούζ αυτή που ορίζουμε εμείς” – Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης
IRANIAN IREVOLUTIONARY GUARD OFFICE (SEPAHNEWS)
Αλέξανδρος Τσάκος

Σε νέες απειλές προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν όσον αφορά την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τονίζοντας ότι “η μόνη ασφαλή δίοδο είναι αυτή που ορίζουν οι ίδιοι”.

Στην ανακοίνωση τους οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος.

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Την ίδια στιγμή, υπογράμμισαν ότι όποιο πλοίο δεν ακολούθησε τις οδηγίες θα υποστεί κυρώσεις.

Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του Ιράν το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά πλοία κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση εφόσον δεν ακολουθήσουν τους “κανόνες διέλευσης”.

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