Θρήνος στο «ύστατο χαίρε» σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Πάτρα (Φωτογραφίες)

Το «ύστατο χαίρε» είπαν σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Πάτρα συγγενείς και φίλοι την Τετάρτη 3/6.

Συγκεκριμένα, πλήθος κόσμου κατέκλυσε Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας για να αποχαιρετήσει πατέρα και γιο, με τον θάνατο τους να βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

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Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος κινούταν στην Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, η μηχανή ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία της και ακολούθησε σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο. Η πρόσκρουση του δικύκλου στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο 52χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.