Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο στρατός χτύπησε εργοστάσια όπλων στην Τεχεράνη και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν

Τι ανέφερε ο IDF

Ισραήλ: Ο στρατός χτύπησε εργοστάσια όπλων στην Τεχεράνη και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν
epa12803534 Smoke still rises from Shahran Oil Refinery following last night airstrike in Tehran, Iran, 08 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Σε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και το κεντρικό Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφέρει ο IDF.

Στην Τεχεράνη, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι έπληξε πολλά εργοστάσια όπλων, καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανατολικά της Τεχεράνης, αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν βαλλιστικοί πύραυλοι, ενώ Ιρανοί στρατιώτες επιχειρούσαν εκεί, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει εντοπίσει ότι το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ από το κέντρο της χώρας, αφού ο στρατός «υποβάθμισε το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων του καθεστώτος να εκτοξεύσει από το δυτικό Ιράν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
