Ισραήλ: Ο στρατός χτύπησε εργοστάσια όπλων στην Τεχεράνη και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν

Σε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και το κεντρικό Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφέρει ο IDF.

Στην Τεχεράνη, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι έπληξε πολλά εργοστάσια όπλων, καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανατολικά της Τεχεράνης, αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν βαλλιστικοί πύραυλοι, ενώ Ιρανοί στρατιώτες επιχειρούσαν εκεί, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει εντοπίσει ότι το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ από το κέντρο της χώρας, αφού ο στρατός «υποβάθμισε το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων του καθεστώτος να εκτοξεύσει από το δυτικό Ιράν».