Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης για έξι χωριά στην Μπεκάα του Λιβάνου εξέδωσε ο στρατός

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε απόψε νέες προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους έξι χωριών στην περιοχή της Μπεκάα, στον δυτικό Λίβανο, να τα εκκενώσουν ενόψει στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αυτές είναι οι πρώτες εντολές εκκένωσης που εκδίδονται για τις κοινότητες αυτές.

Σύμφωνα με τον στρατό, αφορμή για την προειδοποίηση ήταν η «παραστρατιωτική δραστηριότητα» που παρατηρήθηκε στην περιοχή, όπως την χαρακτήρισε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.