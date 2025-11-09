Ισραήλ: «Δεν θα αναπτυχθούν Τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα»

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι Τούρκοι στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στη Γάζα, στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης που αναμένεται ν’ αναλάβει από τον στρατό του Ισραήλ.

“Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε μία σχετική ερώτηση.