Ισραήλ: «Δεν θα αναπτυχθούν Τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα»

«δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ισραήλ: «Δεν θα αναπτυχθούν Τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα»
DEBATER NEWSROOM

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι Τούρκοι στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στη Γάζα, στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης που αναμένεται ν’ αναλάβει από τον στρατό του Ισραήλ.

“Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε μία σχετική ερώτηση.

